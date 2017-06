Corinthians encara colombianos na segunda fase da Sul-Americana

O Corinthians conheceu seu rival na segunda fase da Copa Sul-Americana. Será o Patriotas, da Colômbia. Por conta do bom desempenho contra a Universidad de Chile, na primeira fase, o Timão ficou no pote 1 do sorteio e decidirá a vaga em casa.

Porém, de acordo com as regras da Conmebol para a competição, os paulistas dependerão da sorte para se manterem decidindo os duelos em casa. Isso porque o clube foi o último a ser tirado do pote, assumindo a posição 16.

Com isso, os comandados de Fábio Carille só decidirão em casa se as equipes posicionadas entre 17 e 32 avancem. Caso sigam as agremiações que ficaram entre 1 e 15, entre elas Flamengo e Chapecoense, o Timão terá que viajar para fazer o segundo jogo.

As datas dos duelos entre Corinthians e Patriotas ainda não foram definidas. As possibilidades são: 27, 28 e 29 de junho; 11, 12, 13, 25, 26 e 27 de julho; e 1, 2 e 3 de agosto.

Pelo chaveamento definido após o sorteio, o Alvinegro enfrentará nas oitavas de final, caso avance, Racing-ARG ou Independiente Medellín-COL.