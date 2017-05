Flamengo quer manter história de 2017 contra Botafogo

Nos dois clássicos que disputou contra o Botafogo esse ano o Flamengo saiu vitorioso. Foi assim nos 2 a 1 da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, e depois nos 2 a 0 pelas semifinais do Estadual. Nas duas ocasiões o Glorioso poupou alguns titulares, algo que não deverá acontecer no reencontro entre os times, no próximo domingo, às 11h(de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, os flamenguistas querem manter o histórico positivo, porém, não esperam nenhuma ligação entre as partidas.

“Com certeza o time do Botafogo vem mais forte para este jogo do que naquela ocasião, pois está mais embalado devido aos bons resultados. O Flamengo sabe que vai encontrar muitas dificuldades, mas estamos nos preparando bem para elas”, disse o zagueiro Rever.

O lateral-esquerdo Renê concorda. “Acredito que cada partida tem uma história completamente diferente e um jogo não tem ligação com o outro. Ali era uma semifinal de Campeonato Carioca e qualquer coisa poderia acontecer. Agora é um jogo de meio de tabela, mas importante porque os três pontos de agora têm o mesmo valor dos três pontos de uma rodada final. Portanto, temos que trabalhar com tudo para superarmos o Botafogo”, disse o defensor.

O lateral-direito Pará acredita que o Flamengo deve se preocupar com a sua maneira de jogar. “O importante é entrarmos em campo com a mesma determinação que nos levou a conquistar as vitórias nas duas partidas anteriores. Se isso acontecer as nossas chances de triunfar serão maiores”, disse ele.

Nesta manhã de terça-feira os jogadores participaram de um trabalho físico. Os meias Diego e Darío Conca trabalharam com os demais, aumentando as chances de serem relacionados. Já o zagueiro argentino Alejandro Donatti e o meia Everton fizeram atividades em separado e seguem de fora.

O técnico Zé Ricardo vai esperar as últimas atividades da semana para definir a escalação que pretende a campo no clássico do próximo domingo. O elenco volta a trabalhar na manhã desta quarta=feira.