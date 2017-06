Felipe Melo posta vídeo demonstrando evolução em recuperação

Dias de muito trabalho com profissionais altamente qualificados aqui no @palmeiras! #superacao #superacaosempre #Ousado #ousadovoltaantesta #gloriasadeusnasalturas #dos3 #evet #abi 🐷🐷💚💚🌟🌟🌟🌟

A post shared by felipe (@felipemelo) on Jun 23, 2017 at 7:40am PDT