Felipe Melo faz postagem enigmática após ficar no banco de reservas

Reserva na partida contra o Atlético-MG no Palestra Itália, o volante Felipe Melo teve uma reação enigmática em seu perfil oficial nesta manhã de segunda-feira. Após o empate sem gols do Verdão com o Galo, o jogador publicou um vídeo com uma legenda que causou alvoroço entre a torcida palmeirense.

Mesmo sem entender eu confio em ti Jesus! @thallesrobertoo 🙏#JesusReisdosReis #euconfioemtijesus🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #Ousado Uma publicação compartilhada por felipe (@felipemelo) em Jun 5, 2017 às 5:46 PDT

Ao lado de um vídeo, Felipe publicou um trecho de uma música que diz: “Mesmo sem entender, eu confio em ti, Jesus!”. A postagem chamou atenção pelo fato de o jogador não ter entrado na partida entre os onze titulares.

Nos comentários da publicação em uma das redes sociais, a torcida do Palmeiras se dividiu. Enquanto alguns se manifestaram revoltados com a escolha de Cuca, outros concordaram com o treinador.

O Palmeiras venceu apenas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, desde então foram dois revés e um empate, totalizando apenas 4 pontos somados na competição.