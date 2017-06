Fagner brinca ao classificar Corinthians de 0 a 10: “Nota 1 a 0”

O Corinthians vive boa fase na temporada após o título do Campeonato Paulista e a campanha invicta até o momento no Brasileiro, algo que rende respostas animadas dos membros do elenco ao serem questionados sobre suas performances dentro de campo. Nesta quarta-feira, por exemplo, o lateral direito Fagner arrancou risos do meia Rodriguinho, seu companheiro na sala de entrevistas do CT Joaquim Grava, ao classificar o Timão de 0 a 10 após o pedido de um jornalista.

“Nota 1 a 0”, disse o defensor, ressaltando o placar de 10 das 18 vitórias conquistadas pela equipe na atual temporada, inclusive as duas últimas, pela competição nacional: 1 a 0 sobre Vitória e Atlético-GO, ambos fora de casa. “Eu brinco que, se for 1 a 0 o campeonato inteiro, a gente vai estar lá em cima. Então, sendo 1 a 0 ou não, a gente vai procurar vencer sempre. As críticas batem no portão e voltam”, explicou o camisa 23.

Concentrado na disputa do clássico contra o Santos, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela quarta rodada da competição, Fagner ainda ressaltou que não considera apenas as partidas contra os rivais como grandes exibições no ano. Para ele, além do bom desempenho frente aos tradicionais adversários, o clube mostrou um bom futebol nas decisões que teve pela frente no ano.

“Destacaria o nosso primeiro jogo contra a Ponte (Ponte Preta 0 x 3 Corinthians), contra La U (Universidad de Chile 1 x 2 Corinthians) fora. Então eu acho que não foi só em clássico que jogou bem. Lógico que, em clássico, você se prepara, tem uma semana diferente, mas é algo que a gente tenta agir naturalmente durante a semana e busca fazer aquilo que fazemos naturalmente nos demais jogos”, avaliou o jogador.

Os números, por sinais, refletem essa preparação especial para encarar rivais. Em 2017, são cinco clássicos disputados, com três vitórias e dois empates, sempre com ao menos um gol de Jô. Para ele, porém, não dá para se apoiar apenas nesses números antes de encarar o Peixe.

“É sempre importante contar com esse histórico, mas a gente sabe que o que a gente fez já passou. Estamos confiantes, sabemos aquilo que a gente vai enfrentar no sábado, muito concentrado, atento àquilo que for pedido para conseguir um bom resultado”, observou, exaltando a ideia de jogo proposta pelo técnico Fábio Carille.

“Eu acredito muito no que a gente vem fazendo, desde o começo do ano, quando todos desconfiavam, tudo aquilo que estava sendo planejado, colocado em prática. A gente sabe que, nessa terceira rodada, ficar em primeiro é ilusório. O importante é estar ali no bolo e, na hora certa, você medir forças e desgarrar”, concluiu o jogador, que, depois do clássico, se apresenta ao técnico Tite para a disputa de dois amistosos pela Seleção Brasileira: contra Argentina, no dia 9, e Austrália, no dia 13, ambos em Melbourne (Austrália).