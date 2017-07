Empresa de empregos cita demissão de Ceni em artigo sobre carreiras

A demissão de Rogério Ceni do comando do São Paulo na última segunda-feira repercutiu em diversas áreas, ultrapassando até mesmo o âmbito esportivo. A empresa Catho, que faz seleção de profissionais para vagas de empregos, foi uma das que citaram o ídolo do Tricolor por meio de suas redes sociais.

Ao compartilhar em seu Facebook um artigo em que orienta os profissionais a não aceitar uma vaga que não se encaixa em seu perfil, a empresa usou uma foto de Ceni para ilustrar a matéria e ainda publicou: “Assim como no futebol não se deve começar treinando um time grande, pode não dar certo querer ser chefão em 6 meses”.

A reação do público com a mensagem foi dividida. Enquanto alguns usuários apoiavam a posição tomada pela Catho, outros comentaram criticando o que julgaram como falta de respeito com o treinador e ex-goleiro.

O recado passado pela Catho faz alusão ao fato de Rogério Ceni ter assumido, no primeiro trabalho da sua carreira de técnico, uma das maiores equipes do país, o que normalmente não é feito por treinadores ainda sem experiência, que preferem adquirir rodagem em clubes menores ou em divisões de base.