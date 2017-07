Egídio reclama, mas Cuca absolve arbitro por pênalti não marcado

O Palmeiras foi muito superior, mas teve dificuldades para vencer o Grêmio neste sábado, no Pacaembu. Se não fosse um erro do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, porém, a vitória poderia ser bem mais tranquila.

Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Egídio recebeu passe de Keno pelo alto, avançou pela esquerda e foi derrubado por Léo Gomes, já dentro da área. O árbitro, no entanto, anotou apenas falta fora da área, o que revoltou o camisa 6 e os palmeirenses no estádio.

“Futebol tem contato, então no primeiro momento teve contato e não foi falta. Entrei na área, ele veio mais firme e me pegou. Não me deu possibilidade de seguir em frente, eu estava na frente dele. Ele me interceptou naquele momento. Acho que foi pênalti. Por isso a nossa indignação. O árbitro falou que houve um contato antes, mas faz parte do jogo. A falta foi no segundo lance dentro da área”, protestou Egídio.

Apesar da reclamação do ala, Cuca preferiu não reclamar da arbitragem após a partida. Em entrevista coletiva, o treinador absolveu Wagner do Nascimento e ainda afirmou que não iria protestar mesmo em caso de derrota.

“Mesmo se tivesse empatado ou perdido não ia falar nada (do pênalti). No calor do jogo, o árbitro tem uma interpretação do lance, não TV para ver tudo de novo. Ele achou que foi falta fora da área e tentou dar a vantagem. Como não houve, parou o lance e marcou a infração. Temos de respeitar a visão dele. Como eu erro, o jogador erra, o árbitro erra também. Se errou hoje, da minha parte está absolvido”, disse o treinador.

As duas equipes agora voltam seus focos para os principais objetivos da temporada. O Palmeiras visita o Barcelona de Guayaquil, quarta-feira, no Equador, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Já o Grêmio, na mesma fase da competição, encara o Godoy Cruz, terça-feira, na Argentina.