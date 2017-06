Dorival cita “fofoqueiros” e diz que demissão de dirigente causou problema sério

Depois de 22 meses à frente do comando do Santos, o técnico Dorival Junior foi demitido da posição no último domingo, após uma derrota para o Corinthians, na Arena, por 2 a 0. Em entrevista à ESPN, o treinador revelou problemas internos dentro do time da Baixada. Além de ter citado confusões envolvendo a diretoria, o treinador também afirmou que existem “fofoqueiros” dentro do clube e explicou o problema que a demissão do ex-gerente de futebol Sérgio Dimas causou no vestiário.

“No Santos tem muita fofoca. Muita gente fofoqueira. Tem muitas pessoas que não querem o bem do clube, querem apenas o bem de si próprio. Eles olham apenas para os objetivos deles (…) É como uma pessoa que esteja sendo investigada na política, um deputado federal, um presidente, que tem foro privilegiado. O conceito de não exigir que a fonte de determinada pessoa seja divulgada, isso, na minha visão, é um foro privilegiado”, disse o treinador, após as acusações de que seu filho Lucas Silvestre teria sido um fator para que o comandante perdesse o “controle” do vestiário.

Durante a entrevista, o treinador lembrou da demissão do dirigente Sérgio Dimas, durante a campanha do Campeonato Paulista. Dorival chegou a afirmar que este episódio causou sérios problemas dentro do elenco. “O presidente me chamou um dia antes da demissão do Dimas e eu pedi encarecidamente que ele não tomasse aquela decisão. O Dimas era um gerente de futebol, uma das mais competentes, acima da média em todos os sentidos, que eu já trabalhei”, ressaltou.

“Os jogadores tinham um grupo com ele e confiavam muito. A todo momento eles faziam colocações e o Dimas sempre ajudava. Era uma pessoa que quase não deixava chegar as coisas para a diretoria, apenas as situações um pouco mais problemáticas. Teve um problema interno, eu tentei faze-lo mudar de ideia, até alertei que a gente teria uma quebra muito grande naquele momento, uma quebra muito grande”, completou.