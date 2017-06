De olho no Peixe, Rodriguinho brinca e pede torneio só com clássicos

O meia Rodriguinho, convocado ao lado do lateral direito Fagner para a Seleção Brasileira, fará seu último jogo antes de se apresentar ao time nacional neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Contente pelo bom momento tanto dele quanto da equipe, o armador brincou com a expectativa por mais um duelo contra rivais, algo que tem sido motivo de comemoração para o Corinthians na temporada.

“Podia ser o campeonato inteiro de clássico, ganhando de 1 a 0, estaria ótimo (risos)”, brincou o armador, presente nos cinco duelos do tipo para o Timão em 2017, com três vitórias e dois empates, além de uma classificação na semifinal do Campeonato Paulista sobre o São Paulo. Mantendo a informalidade, o armador ainda explicou quem ele considera o melhor time do Brasil no momento.

“Sei que o melhor time de São Paulo foi o Corinthians, campeão estadual, assim como os outros campeões dos outros estados. Agora tem o campeonato brasileiro que vai dizer quem é o melhor time do Brasil”, despistou o camisa 26, exaltando a boa fase como líder do técnico Fábio Carille e dono de nove gols e três assistências no ano.

“Fico realmente feliz de estar podendo ajudar tanto dando passe quanto fazendo gols, mas é um trabalho coletivo muito forte, pessoal segura lá atrás para a gente, faz questão de dar um pouco mais de liberdade. Jogo um pouco mais perto do Jô, então as chances aparecem mais, tenho conseguido ter um bom aproveitamento. Sobre o jogo, quero seguir bem para estar sempre sendo lembrado pelo Tite”, afirmou.

Para ele, o Timão tem demonstrado um entendimento acima da média desde o início do trabalho de Carille, principalmente nos momentos mais importantes do ano. Dividindo a liderança do Brasileiro com a Chapecoense e o Cruzeiro, ele acredita que o Timão vai demonstrar ainda mais evolução a partir do embate frente ao Peixe.

“É um conjunto de cosias, a motivação, a dedicação e o entendimento. Tem que ver o quanto a gente se dedica taticamente para cumprir as nossas funções. E na hora de ter a bola é manter a qualidade que estamos mostrando. O que mudou bastante, aliás, é a quantidade de erros no passe. Diminuiu bastante, agora é procurar evoluir para criar ainda ais oportunidades de gol”, apontou, antes da última “alfinetada do dia”. “Para que não possa ganhar só de 1 a 0, né (risos)”, concluiu.