Cuca modifica o Verdão e barra Zé e Felipe Melo; Galo não terá Elias

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Palmeiras está muito modificado para a partida deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Estádio Palestra Itália. Além da já esperada ausência de Dudu, Jean está fora do confronto, e o volante Felipe Melo e o lateral-esquerdo Zé Roberto serão apenas opções no banco de reservas.

Assim, o técnico Cuca escalou o Verdão com Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Keno e Willian. Já no banco de reservas as opções serão Vinicius Silvestre, Jailson, Antônio Carlos, Juninho, Fabiano, Zé Roberto, Felipe Melo, Raphael Veiga, Hyoran, Michel Bastos, Erik e Borja.

A surpresa positiva fica por conta do meio-campista Guerra, que não atuou na partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil, por conta de dores musculares, mas retorna ao time neste domingo. O adversário deste domingo é o único time considerado grande que nunca foi derrotado pelo Palmeiras no Estádio Palestra Itália.

Desde que chegou ao Palmeiras, Cuca repete que ainda precisa encontrar a formação ideal para que o Palmeiras volte a jogar um bom futebol e consiga vitórias em sequência. O esquema com três volantes e com três zagueiros foi testado pelo treinador nos últimos confrontos. O Atlético-MG foi o último time que conseguiu vencer na Arena Alviverde, em julho do ano passado.

Já o Atlético-MG vem a campo sem o volante Elias, que não fica nem mesmo no banco de reservas. Assim, o Galo de Róger Machado tem Victor; Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca e Yago; Cazares, Otero e Robinho; Fred. No banco, Valdivia poderá fazer sua estreia pelo Alvinegro.