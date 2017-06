Corinthians libera Mendoza para o Bahia e renova com meia da base

O Corinthians acertou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante colombiano Stiven Mendoza para o Bahia até o final desta temporada. O clube confirmou à Gazeta Esportiva a negociação e o jogador já está em Salvador para assinar o contrato com a sua nova equipe. Com salário pago na maior parte pelos nordestinos, o colombiano irá disputar apenas o Campeonato Brasileiro pelos baianos.

Contratado em janeiro de 2015, Mendoza chegou a ser aproveitado no seu primeiro semestre no Timão, marcando dois gols, um deles contra o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Depois, porém, iniciou uma sequência de cessões por empréstimo. começando pelo Chennayin-IND, seu antigo clube, depois New York City, pelo qual jogou na temporada passada e, desta vez, o Bahia.

Procurado por clubes como Goiás e Botafogo no início do ano, o avante de 24 anos havia se recusado a sair do clube do Parque São Jorge com a esperança de que, nos treinos, recuperaria seu espaço na equipe. Fora da proposta de jogo considerada ideal pelo técnico Fábio Carille, porém, ele apenas trabalhou entre os reservas neste período e não chegou a ser relacionado para jogos.

Com ele, já são 12 jogadores emprestados pelo Corinthians no momento: o goleiro Douglas (Avaí), o zagueiro Yago (Ponte Preta, o volante Jean (Vasco), os meias Guilherme (Atlético-PR) e Alan Mineiro (Vila Nova-GO), e os atacantes Luidy (Figueirense), Lucca (Ponte Preta), Gustavo (Bahia), Marlone (Atlético-MG), Bruno Paulo (Santa Cruz) e Luciano (Leganés-ESP).

Em meio às saídas, porém, o clube também anunciou a renovação de vínculo de mais um jogador da base, prorrogando o contrato do meia Rodrigo Figueiredaté dezembro de 2019. Rodrigo é cria do Terrão, com participação na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2016. Após o término da competição, passou a integrar o elenco profissional do Corinthians. Aos 21 anos, com a camisa do Timão, o meia foi campeão da Copa São Paulo de 2015 e campeão Paulista Sub-20 no mesmo ano.