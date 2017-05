Corinthians chega a 17 jogos sem sofrer gol na temporada

O Corinthians atingiu uma marca de dar orgulho ao seu sistema defensivo na atual temporada. Com a vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO, no último domingo, a equipe chegou a mais jogos sem ser vazada do que duelos em que teve de buscar a bola na rede. No total, contando os amistosos de pré-temporada, o Alvinegro passou 17 dos seus 32 jogos no ano sem que o adversário conseguisse anotar um gol.

Presente em todas as partidas nas quais o clube não foi vazado, o goleiro Cássio ficou impressionado ao ser informado dos números. Contente pela boa forma apresentada dentro de campo do sistema defensivo, que ele considera mérito também dos atacantes, o arqueiro disse que sabe como lidar com a pressão decorrente da boa fase corintiana.

“Não pesa, tem que saber lidar com isso. Ficamos 17 jogos sem tomar gol de 32 partidas disputadas. Nem sabia, vamos jogando, jogando e não percebemos, mas é um dado impressionante. É uma pressão constante, tem que ter humildade para continuar cada dia melhor, vencendo e aumentando esses números”, comentou o arqueiro, elogiando a seriedade imposta contra o Atlético-GO.

“É um jogo difícil, vale três pontos igual a qualquer outro. Não se pode desmerecer nem uma equipe. Se tivéssemos desmerecido alguma dessas equipes que a gente enfrentou, nosso time teria perdido mais pontos, pode ter certeza. Não pode achar que, porque estão lá embaixo, vai ser mais fácil. Lógico que almejando ficar entre os primeiros, nós temos que ganhar. Todo jogo tem sua importância”, avaliou.

Para o camisa 12 corintiano, o fato de ter vencido 10 partidas por 1 a 0 na temporada em nada incomoda o elenco. Na avaliação de todos dentro do grupo comandado por Fábio Carille, qualquer equipe do país aceitaria vencer os seus jogos por 1 a 0, independentemente da vocação ofensiva ou defensiva.

“Vale três pontos. Não é no Corinthians que isso é importante, é em qualquer time. Vitória dá tranquilidade, sempre que ganha dá confiança. Lógico que a gente quer ganhar por 2, 3, mas 1 a 0 é o que tem acontecido. Dá tranquilidade para a sequência, somar pontos é sempre a melhor coisa”, concluiu o jogador.