Com dores no joelho, Bueno passará por exames e pode desfalcar Santos

O Santos pode ter um desfalque importante para o restante da temporada. Começando como titular no duelo contra o Atlético-GO, neste sábado, em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitor Bueno caiu no gramado aos 29 minutos do primeiro tempo após choque com Marcão Silva.

Sentindo muitas dores no joelho direito, o camisa 7 precisou ser substituído por Lucas Lima e saiu de campo carregado pelos auxiliares do Peixe.

Preocupado com a condição do jogador, o departamento médico do alvinegro irá fazer um exame de imagem na próxima segunda-feira para saber a gravidade de lesão em Bueno.

Porém, a tendência é que o meia não esteja à disposição de Levir Culpi para a ‘decisão’ diante do Atlético-PR, na próxima quarta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

Vale lembrar que Bueno só entrou em campo neste sábado pois o comandante decidiu poupar os principais jogadores para o duelo contra o Furacão.

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, o Santos volta para a Baixada Santista ainda neste sábado. O elenco ganha folga neste domingo e volta a treinar apenas na tarde da próxima segunda-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com