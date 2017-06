Castán é observado e Carille diz que “algo pode acontecer” em breve

O zagueiro Leandro Castán, de 30 anos, que pertence à Roma e estava emprestado ao Torino na última temporada, vem sendo observado pela comissão técnica do Corinthians. O jogador, que teve uma passagem de sucesso entre 2010 e 2012, conquistando a Libertadores da América como titular da equipe, está no radar do técnico Fábio Carille e pode chegar para disputar posição com Pablo e Balbuena.

“Eu trabalhei com ele em 2008 no Barueri, com ele e com o Ralf, sei que minha palavra teve peso para que eles viessem”, explicou o treinador, admirador do futebol do defensor há bastante tempo, que aponta a chegada de mais um nome experiente para a zaga como importante no crescimento dos jovens Léo Santos e Pedro Henrique.

Destaque em suas primeiras temporadas pela Roma, Castán passou por uma fase difícil ao ter diagnosticado um cavernoma na sua cabeça, espécie de tumor benigno no cérebro, em dezembro de 2014, que demandou uma cirurgia delicada e 11 meses de repouso Atualmente, porém, é considerado totalmente apto a praticar o futebol.

“É um jogador com um potencial enorme, não falei com ele, mas já tenho os números. Sei que ele jogou bastante no segundo semestre do ano passado, mas se machucou em janeiro e acabou perdendo um pouco de espaço”, avaliou o comandante, preocupado em tirar o peso do “acompanhamento do atleta”.

“Estamos acompanhando coisas não só dele, mas algo pode acontecer nos próximos dias”, revelou Carille, em tom misterioso, mas com uma sinceridade para tratar de um nome pouco usual desde que foi repreendido ao tratar abertamente das contratações de Kazim e William Pottker, no começo do ano.

“Não tem nada mais adiantado do que qualquer outro jogador do mercado. Números nós temos de todos os jogadores que chegam, que foram oferecidos para o Corinthians. Não só dele como de muitos outros. Não vou falar quem são os que interessam (risos). Faz parte do nosso trabalho ter todos os dados dos atletas”, concluiu o comandante.