Carille confia na diretoria para não perder nenhum jogador

A principal preocupação do técnico Fábio Carille após a conquista do Campeonato Paulista era com a possibilidade de o elenco do Corinthians sofrer um novo desmanche. Agora dividindo a ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com a Chapecoense, ele passou a confiar na resolução da diretoria de evitar saídas de atletas até o final do ano.

“Diferentemente do que ouvi sobre o São Paulo (que vendeu recentemente o atacante Luiz Araújo ao Lille, da França, por exemplo), só vamos negociar se for algo muito grande para o clube. A diretoria vai trabalhar para manter todo o mundo nesta temporada. Se vai conseguir, não sabemos”, comentou Carille.

O sucesso do Corinthians, no entanto, voltou a atrair as atenções do mercado estrangeiro. Um dos jogadores mais cobiçados é o jovem lateral esquerdo Guilherme Arana, que já recebeu proposta do francês Bordeaux e sonha com uma transferência para o futebol espanhol.

Enquanto a diretoria resiste a eventuais investidas de clubes europeus, Carille sofre com desfalques pontuais. O zagueiro Balbuena, por exemplo, segue contundido, enquanto o lateral direito Fagner e o meia Rodriguinho defenderão a Seleção Brasileira e o atacante Romero estará a serviço da paraguaia.

“Tenho um grupo muito qualificado. Sempre deixei claro que estou satisfeito”, rebateu Carille, para mostrar confiança nos seus reservas. Contra o Vasco, na quarta-feira, em São Januário, Paulo Roberto será improvisado na lateral direita e Marquinhos Gabriel e Clayson reporão as baixas no ataque.

Mesmo animado com o seu plantel, Fábio Carille gostaria de receber reforços. O zagueiro Leandro Castán, que pertence à italiana Roma e destacou-se pelo Corinthians na conquista da Copa Libertadores da América de 2012, é um dos atletas que estão em pauta.

“É bem possível que cheguem alguns jogadores, sim. Não está nada definido, mas estamos de olho”, concluiu o treinador campeão paulista.