Calado e idolatrado: Romero se torna referência no Corinthians

O atacante Ángel Romero teve uma atuação de gala na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera, sendo o grande destaque da vitória por 3 a 2 do Corinthians sobre o São Paulo, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O sorridente e idolatrado atacante, porém, só muda de feição ao encarar a imprensa, com quem assegurou que não vai conversar no futuro próximo.

Na saída do estádio após o triunfo alvinegro, no domingo, o paraguaio passou reto pelos pedidos de entrevista dos jornalistas, aparentando pressa, mas logo parou ao ser interpelado por torcedores, localizados logo depois da zona mista. Calmamente, atendeu aos pedidos por autógrafos, tirou inúmeras fotos e até conversou com alguns, distribuindo abraços para quem o cumprimentava.

Em uma conversa particular com alguns dos aficionados, ainda fez questão de relembrar um dos lances marcantes da partida, quando dominou bola difícil, rente à linha lateral, e na sequência agachou-se, simulando fazer “carinho” na redonda. Tudo isso antes de tabelar bonito com o Jô, no lance do pênalti que resultou no terceiro gol. Ao final, ainda foi aplaudido de pé pelos presentes, entusiasmados com o nível técnico apresentado diante do Tricolor.

O único veículo que conseguiu arrancar algumas palavras do camisa 11 foi justamente a Corinthians TV, oficial do clube, para a qual ele disse que Itaquera é “sua casa”. Para saber como ele tem encarado a ótima fase, porém, os melhores retratos são dos companheiros mais próximos.

“Ele é um bom menino, tem nos ajudado muito bem. É um grande jogador”, apontou o centroavante Jô, que tem formado boa dupla com o paraguaio. O técnico Fábio Carille, por sua vez, fez questão de agradecer até a diretoria, que providenciou um voo na sexta-feira, após o amistoso entre Paraguai e Peru, para que ele treinasse sem problemas no sábado.

“Estou muito satisfeito com ele, pelo que vem fazendo, pela entrega demonstrada dentro de campo e pela parte técnica também. Parabéns à diretoria também que buscou a melhor forma de ele voltar da seleção paraguaia, tem que ser lembrada a importância desse trabalho”, comentou o treinador.

Assegurado como titular, Romero agora terá dois dias para descansar antes da partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), também na sua “casa”, o estádio de Itaquera. Com 16 pontos conquistados, o Alvinegro lidera a competição, não podendo nem ser alcançado pelo Grêmio, que joga nesta segunda-feira, contra o Bahia.