Zé Ricardo elogia poder de decisão da equipe do Flamengo

O técnico Zé Ricardo elogiou a força da sua equipe na vitória deste domingo sobre a Chapecoense, na Arena Condá. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro afirmou que o Flamengo mostrou grande poder de decisão para superar o adversário, que raramente perde jogos em seus domínios.

“Se não me engano, a Chapecoense só perdeu um jogo aqui, que foi contra o Corinthians”, declarou o treinador, que falou sobre a possibilidade de briga pelo título do torneio. É muito cedo para falar sobre título, tem muitas partidas pela frente, a gente está tentando se preparar o melhor possível para todos os jogos”, completou.

Zé Ricardo disse que a sua equipe fez um bom início de jogo, controlando boa parte das ações, mas errou ao recuar depois de marcar o primeiro gol, o que permitiu a reação da Chapecoense. “Nós sofremos um pouquinho no final do primeiro tempo. No segundo tempo, equilibramos as ações e tivemos o mérito de aproveitar as chances que surgiram”, elogiou.

O treinador da equipe da Gávea gostou das atuações de Leandro Damião e Mancuello, que entraram no segundo tempo e marcaram os gols que definiram o resultado da partida. Zé Ricardo disse que ainda é cedo para decidir se eles vão ter a chance de começar jogando diante da Ponte Preta, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

