Flamengo oficializa a contratação do lateral esquerdo Renê

O Flamengo tornou oficial na noite desta segunda-feira a contratação do lateral esquerdo Renê, de 24 anos. O time pagou pouco mais de R$ 3 milhões para comprar 50% dos direitos do atleta e tirá-lo do Sport.

A apresentação do novo reforço está marcada para esta terça-feira, no Ninho do Urubu. Ele disputará a posição no time titular com Trauco, peruano recém-contratado pela diretoria.

Renê chegou ao Sport ainda criança. O atleta fez toda a carreira como profissional no clube pernambucano. O lateral conquistou um título estadual e a Copa do Nordeste, ambos em 2014, fez 202 partidas e marcou sete gols pelo Leão da Ilha.

A contratação foi viabilizada após a venda de Jorge, de 20 anos, para o Monaco. Destaque rubro-negro na última edição do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo acertou uma transferência por R$ 20 milhões para a equipe que disputa o Campeonato Francês.

Além de Renê e Trauco, o Flamengo contratou o volante Rômulo, o meia Conca e o atacante Berrío. O colombiano, inclusive, participou nesta segunda-feira do primeiro treino com bola com o restante do grupo rubro-negro.