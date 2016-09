Flamengo minimiza favoritismo e exalta qualidade da Ponte Preta

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

Com um treino no Ninho do Urubu, na manhã desta segunda-feira, o Flamengo deu sequência a preparação para o duelo contra a Ponte Preta na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores flamenguistas estão tendo que lidar com a euforia da torcida, que nas redes sociais tem usado a expressão “cheirinho de hepta” para falar da expectativa de conquistar o título nacional. Porém, os atletas preferem deixar de lado esse sentimento e também se mostram preocupados em afastar um rótulo: o de favoritos no duelo com a Macaca.

Leia mais:

Com Diego em campo, Flamengo faz trabalhos técnicos e táticos

Fla quer aproveitar triunfo na Sul-Americana

“Não existe isso de favoritismo. A Ponte Preta vem fazendo uma grande campanha e está brigando por objetivos importantes, portanto, vai fazer de tudo para conseguir somar pontos contra o Flamengo. Vamos precisar entrar neste jogo com toda a atenção do mundo e o tratando como de fato ele é, ou seja, como uma importante decisão. Trata-se de uma partida difícil e será encarada com a seriedade que ela merece”, declarou o goleiro Alex Muralha.

Além de seguir a mesma linha de raciocínio de Muralha, o lateral direito Pará ressaltou o fato de o time de Campinas ter sido uma pedra nos sapatos de grandes equipes do torneio.

“A Ponte Preta derrotou adversários importantes neste Campeonato Brasileiro. Já ganhou do Corinthians, empatou com o Palmeiras na casa do adversário e briga na parte de cima da tabela de classificação. Tem um time muito bem armado e sua maneira de jogar requer muita atenção por parte do adversário”, disse o defensor.

Confira a tabela e as principais notícias do Brasileirão

Outro fator que vem sendo controlado pelos jogadores, também gerado pela euforia, é o chamado “salto alto”, que muitas vezes torna uma equipe de melhor potencial técnico uma presa fácil diante de um rival apenas esforçado.

“Não tem essa de salto alto, de querer ser superior tecnicamente sem suar. Por jogar fora de casa, fica mais fácil para eles jogarem no contra-ataque. Às vezes, contra o time grande, nossa qualidade aflora porque os dois times se atacam, mas o jogo vai ser igual, porque a Ponte é muito qualificada. Se prevalecer o nosso mando de campo, temos tudo para fazer os três pontos”, analisou Márcio Araújo.

Como de hábito, o técnico Zé Ricardo fechou o treino desta manhã e não revelou a escalação que vai usar contra a Ponte Preta. O elenco volta a trabalhar na manhã desta terça-feira e depois a delegação viaja para o Espírito Santo. O Rubro-Negro aparece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos conquistados, três a menos que o líder Palmeiras, que faz nesta quarta-feira clássico paulista com o São Paulo.

Recomendado para você