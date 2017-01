Flamengo bate São Caetano com facilidade e vai às oitavas da Copinha

O Flamengo segue embalado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na noite desta sexta-feira, em Osasco, o Rubro-Negro derrotou o São Caetano por 3 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas de final, da competição. Os gols foram de Jean Lucas, Dener e Jardeu.

Atual detentor do título da Copinha, o Flamengo foi superior durante os 90 minutos e construiu a vitória com facilidade, sendo pouco ameaçado pelo adversário.

Agora, nas oitavas de final da competição, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro, que derrotou o Bragantino por 3 a 0, em São Bernardo.

O jogo – Desde os primeiros minutos, o São Caetano tentou mostrar ao Flamengo que não estava intimidado com o adversário. E partiu para o ataque. Porém, na primeira ação ofensiva organizada, os cariocas marcaram o primeiro gol, aos 9. Depois de rebatida da defesa paulista, Jean Lucas arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Wagner.

Abalado com o gol, o Azulão caiu de produção, e só aos 15 minutos, reapareceu na área carioca. Após falha de Théo, a bola ficou com Felipinho, que chutou forte e obrigou o goleiro Gabriel Batista a fazer grande defesa para evitar o empate.

Aos 26, o Flamengo criou boa jogada na área paulista. Jean Lucas recebeu na área e mandou para longe do gol, quando tinha tudo para marcar o segundo. Aos 30, foi a vez do artilheiro Vinicius Júnior se aproveitar da falha da zaga do São Caetano para dominar na área. Porém, a finalização foi ruim.

O time carioca dominava completamente p duelo e desperdiçou nova chance de marcar aos 31. Vinicius Júnior lançou Patrick na pequena área, mas o zagueiro Matheus Abreu conseguiu bloquear a conclusão.

Um minuto depois, após cobrança de escanteio, o zagueiro Denner subiu mais do que a zaga e cabeceou firme, mas o goleiro Wagner fez ótima defesa.

Aos 38 minutos, o São Caetano chegou na área carioca com perigo. Felipinho soltou a bomba e tirou tinta do ângulo direito, defendido por Gabriel Batista.

No segundo tempo, o Flamengo voltou agressivo e, em apenas cinco minutos, o goleiro do Azulão foi obrigado a praticar três defesas. Aos 11 minutos, Vinicius Júnior invadiu a área e bateu forte. Wagner se esticou e desviou para escanteio.

Na cobrança, Dener subiu mais do que a zaga paulista e cabeceou sem chances para o goleiro do Azulão, ampliando a vantagem da equipe carioca e deixando a vaga nas oitavas mais próxima.

Depois de marcar o segundo, o time da Gávea passou a administrar a vantagem, tocando a bola para gastar o tempo, enquanto o São Caetano gastava suas últimas fichas na tentativa de marcar o primeiro gol. Aos 24 minutos, Felipinho, livre na pequena área, teve a chance, mas chutou para fora.

O Flamengo acordou e só não marcou o terceiro porque o goleiro Wagner voltou a brilhar em conclusões de Vinicius Júnior. Aos 40 minutos, o time da Gávea criou mais uma chance para ampliar a vantagem em chute de Hugo Moura, que carimbou a trave direita.

Quando parecia que o jogo ia terminar, o Flamengo chegou ao terceiro gol, aos 48 minutos. Após cobrança de escanteio, Jardeu chutou duas vezes para colocar a bola nas redes e definir o resultado da partida.