Fernandinho atribui a Deus gol da vitória do Flamengo sobre a Ponte

Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Cariacica, o atacante Fernandinho disse que o feito foi “coisa de Deus”, impossível de entender.

“Só tenho a agradecer. Fico realmente emocionado. Tomamos um gol quando estávamos melhores, dominando, mas a equipe se superou. Sabíamos da importância de vencer”, comentou Fernandinho, à Rádio Tupi.

O atacante rubro-negro afirmou ainda que o Flamengo está encarando cada jogo do Campeonato Brasileiro como uma grande decisão e manterá essa postura até o final da temporada.

Para a partida diante do Vitória, no sábado, em Salvador, o técnico Zé Ricardo poderá contar com o retorno do atacante Paolo Guerrero. O jogador peruano ficou ausente dos dois últimos jogos por estar servindo à seleção do Peru nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o retorno do titular, Leandro Damião deverá voltar ao banco de reservas.

Torcida

O Flamengo garantiu que está cumprindo a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que proibiu a presença da torcida rubro-negra em três partidas como visitante.

Em nota oficial, publicada no site do clube carioca, a diretoria negou ter solicitou a carga de ingressos para os visitantes para o duelo com o Vitória. O clube baiano comunicou que já comercializou 3.500 ingressos destinados à torcida carioca por acreditar que a punição só vigorará na próxima partida do Flamengo.

Confira o comunicado do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que devido à punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), não exercerá o direito de solicitar carga de 10% dos ingressos disponíveis nos jogo contra o Esporte Clube Vitória, neste sábado (10), contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, na próxima quarta-feira (14), e contra o São Paulo Futebol Clube, no dia 1º de outubro.

O Clube de Regatas do Flamengo enviou ofício ao Esporte Clube Vitória reforçando esta posição, em cumprimento à determinação do STJD. Da mesma forma, encaminhará solicitação à Associação das Torcidas Organizadas do Flamengo (ATORFLA) para que informe a seus associados que, também de acordo com decisão tomada pelo Tribunal, está proibida, pelo STJD, de comparecer aos estádios nos três jogos acima citados e, além disso, nas próximas 10 partidas do Flamengo como mandante, será proibido o ingresso de torcedores portando faixas, cartazes, bandeiras, camisetas, blusas, calças, bonés e outros utensílios tais como instrumentos musicais, que façam alusão à qualquer torcida organizada do Flamengo.

O Flamengo ressalta ainda que, baseado nas determinações do Estatuto do Torcedor, a organização das partidas é de inteira responsabilidade do clube mandante, que deve tomar providencias para garantir a segurança dos torcedores, inclusive os do Flamengo que decidirem comprar ingressos e comparecer às partidas na qual o Flamengo é visitante.

O Clube de Regatas do Flamengo, sem desistir do recurso já interposto contra a decisão do STJD, como clube-cidadão, tem a obrigação de dar exemplo no cumprimento de todas as regras, acordos e punições vigentes. Zelar pelo interesse de seus torcedores e, cada vez mais, propagar a mensagem de um futebol melhor”.

