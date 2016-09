Com aeroporto lotado, Flamengo embarca rumo à “decisão” contra o Palmeiras

Vídeos destaque Torcedores do Flamengo apoiam o time no embarque para São Paulo

A torcida do Flamengo foi em peso até o Aeroporto Santos Dumont para apoiar o time que embarcou na tarde desta terça-feira a São Paulo, onde enfrenta o líder Palmeiras, na quarta-feira. A partida é considerada por muitos torcedores como uma “decisão” do Campeonato Brasileiro, já que as duas equipes brigam pelo topo da tabela.

Mesmo horas antes do ônibus trazendo os jogadores e comissão técnica do Mengão, a Nação Rubro-Negra já havia lotado os arredores do aeroporto. Quando os atletas chegaram, os milhares de torcedores caminharam lado a lado com o ônibus, em baixo de um sol escaldante no Rio de Janeiro. Com muitos seguranças, os torcedores gritavam e apoiavam os jogadores, e nenhuma confusão foi relatada.

Quando o time ainda estava no Ninho do Urubu, as redes sociais do Flamengo publicaram uma mensagem em apoio aos torcedores. Uma promoção também foi feita pelo Fla. Cada sócio-torcedor do clube que comparecesse ao Santos Dumont ganharia um ano de “WiFla” grátis – wifi exclusivo em aeroportos e shoppings.

Com 46 pontos somados no Brasileirão, o Mengão se encontra na segunda colocação, um ponto atrás do Palmeiras. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Palestra Itália, às 21h45 (de Brasília). No duelo do primeiro turno, vitória do Palmeiras, no Mané Garrincha, por 2 a 1. A partida ficou marcada pelo conflito entre torcedores e policiais.

Por conta da confusão, o Flamengo recebeu uma punição de três jogos como visitante sem torcida. A punição começa a valer a partir desta quarta-feira. Já o Palmeiras foi punido com cinco jogos sem poder contar com sua torcida organizada.

Recomendado para você