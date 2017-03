Peru bate o Uruguai e classifica o Brasil para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira está garantida na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A confirmação da vaga antecipada não veio depois da vitória sobre o Paraguai, em Itaquera, mas se deu após o apito final no estádio Nacional, em Lima, onde o Peru bateu o Uruguai de virada por 2 a 1. A combinação de resultados, que inclue a derrota do Equador para a Colômbia também nesta terça-feira, faz com que o Brasil seja, no mínimo, quarto colocado ao fim da competição, apesar de existirem ainda quatro rodadas para o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente o time de Tite é o líder, com 33 pontos.

Para o Peru o resultado também foi crucial para manter viva as esperanças da equipe em ir ao Mundial. Com os três pontos, os peruanos chegaram a 18 pontos somados e ocupam a sétima colocação, a quatro da Argentina, quinta colocada nesse momento, posição que dá o direito ao duelo na repescagem contra o campeão da Oceania por uma vaga na Copa. Já o Uruguai amargou o segundo revés seguida, já que havia perdido em casa para o Brasil na semana passada. Estacionados nos 23 pontos, os uruguaios foram ultrapassados pela Colômbia e caíram para o terceiro lugar.

Com o retorno de Luis Suárez, o otimismo da equipe de Oscar Tabarez para se recuperar nas Eliminatórias era grande. Principalmente porque logo aos 29 minutos do primeiro tempo, Carlos Sánchez abriu o placar depois de boa jogada do atacante do Barcelona, que parecia ter fome de bola nesta terça e se doava ao máximo em cada lance.

O problema é que o Peru precisava da vitória de qualquer jeito. Embalado pelo apoio de seus torcedores, os peruanos passaram a travar um jogo de muita disposição e contato físico e, assim, quase que na marra, empatou o duelo com Paolo Guerrero ainda antes do intervalo.

Na etapa final o panorama não mudou. O jogo era lá e cá. Os dois times buscavam o gol incessantemente e davam espaços em suas retaguardas. Mas quem conseguiu ser efetivo foi o Peru. Flores não desperdiçou bate e rebate dentro da área e virou o confronto, levando o estádio Nacional à loucura.

Dai para frente a partida se transformou em uma batalha. O árbitro chileno Julio Bascuñán era muito pressionado a cada lance, bem ao estilo de um duelo sul-americano. E o juiz se transformou em personagem aos 31, quando expulsou Urretaviscaya por ter tocado com o braço na bola em lance que o jogador do Uruguai corria em direção ao gol, sem marcação. A decisão revoltou o Uruguai, que não teve escolha a não ser continuar pressionando.

O Peru ganhou ainda mais espaço e por pouco não chegou ao terceiro gol. A falta de capricho quase custou caro. Aos 47, Godín cabeceou uma bola no travessão. Ao quicar no chão, ela não ultrapassou a linha, apesar da pressão dos visitantes. E, no fim, o placar não foi mais alterado. Uma vitória que manteve o Peru na briga e colocou o Brasil na Copa.

Confira todos os resultados desta 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Brasil 3 x 0 Paraguai

Bolívia 2 x 0 Argentina

Equador 0 x 2 Colômbia

Chile 3 x 1 Venezuela

Peru 2 x 1 Uruguai

FICHA TÉCNICA

PERU 2 X 1 URUGUAI

Local: Estádio Nacional, em Lima (Peru)

Data: 28 de março de 2017, terça-feira

Horário: 23h15 (de Brasília)

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Assistentes: Christian Schiemann e Carlos Astroza (ambos do Chile)

Cartões amarelos: PERU: Tapia, Hurtado, Guerrero e Corzo. URUGUAI Urretaviscaya (2), Fucile.

Cartão vermelho: URUGUAI: Urretaviscaya.

GOLS:

PERU: Paolo Guerrero, aos 33 minutos do 1T, e Flores, aos 17 minutos do 2T

URUGUAI: Carlos Sanchez, 29 minutos do 1T.

PERU: Gallese, Rodríguez, Corzo, Yotún, Trauco, Araujo, Cueva (Hurtado), Tapia, Carrillo (Andy Polo), Flores e Guerrero.

Técnico: Ricardo Gareca

URUGUAI: Muslera; Pereira, Giménez, Godín e Fucile; González, Vecino, Sanchez (Urretaviscaya) e Rodríguez (Arrascaeta); Cavani e Suárez

Técnico: Oscar Tabarez