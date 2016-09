Gustavo marca três gols e se destaca outra vez em treino do Corinthians

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Após se destacar e chamar a atenção dos presentes no seu primeiro treinamento, o atacante Gustavo foi mais uma vez a atração do Corinthians no CT Joaquim Grava. Em treino de reapresentação realizado na manhã deste sábado, o centroavante voltou a mostrar boa qualidade no pivô e comandou a reação da sua equipe, marcando três gols e dando uma assistência na atividade em campo reduzido. Um dos tentos, por sinal, recebeu muitos aplausos do companheiros. Na ocasião, ele protegeu uma bola da chegada de Pedro Henrique e acertou belo chute com a perna esquerda, no ângulo de Caíque França.

Vindos de uma folga de dois dias concedida após o empate por 1 a 1 contra o Fluminense, na Copa do Brasil, os jogadores realizaram uma movimentação de cerca de uma hora e meia, com os primeiros 30 minutos apenas de um aquecimento com toques curtos. Depois, encaminharam-se para outro campo do CT, onde foi realizada a disputa de 8 contra 8, já tradicional nos trabalhos de Cristóvão Borges.

Nessa oportunidade, outro nome que se destacou foi Lucca, que era oponente de Gustavo. O atacante conseguiu ganhar a maioria dos lances contra Jean no lado esquerdo e anotou duas vezes na etapa inicial. Isaac também deixou sua marca, abrindo 3 a 0 para o time sem colete. Pouco antes da virada de lado, Gustavo fez o seu primeiro, complementando cruzamento da direita e diminuindo o prejuízo da equipe de colete.

Logo no começo da segunda parte, o mesmo Lucca anotou um lindo gol. Ele recebeu pela esquerda, cortou para o pé direito e, em vez de chutar, deu mais um corte, de letra, deixando Yago e Vilson no chão. Walter também caiu, mas ainda conseguiu se levantar e quase pegou o chute rasteiro do atacante, mas não impediu a “pintura” de acontecer.

Talvez estimulado pelo bom futebol de outro atleta que se destacou no Criciúma, Gustavo resolveu aparecer. Primeiro recebeu no pivô, deixou Rodriguinho na cara do gol e correu para receber o cruzamento do companheiro, empurrando a bola com a cabeça para a rede, já sem goleiro. Pouco depois veio seu lance de destaque, ganhando a disputa com Pedro Henrique e mostrando qualidade para chutar com a perna “ruim” no ângulo.

Ainda em busca de um empate, “Gustagol” atacou de meia no último lance da atividade. Em novo domínio como pivô, tirou fácil de Pedro Henrique e tocou em profundidade para Willians. O volante chegou antes de Caíque, limpou o goleiro e colocou para dentro, motivando o apito final do auxiliar de Cristóvão, Cassiano de Jesus.

Já regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o centroavante está à disposição do treinador para a partida de quinta-feira, contra o Sport, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera. Tanto ele quanto o volante Jean, que veio do Paraná, devem ser relacionados pela primeira vez no embate diante dos pernambucanos. Com 37 pontos, o Alvinegro está na quarta posição do Brasileiro.

