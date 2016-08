Elias é cortado de jogo e deve acertar com o Sporting-POR

O volante Elias não seguiu viagem para o Rio de Janeiro com o restante do elenco do Corinthians para o compromisso contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O meio-campista vem conversando com o Sporting de Portugal, equipe que defendia antes de acertar com o Alvinegro, em 2014. Os clubes estão em fase final de negociação e o jogador deverá seguir ainda nesta terça para exames médicos.

O contrato dele com o Timão vai até a metade de 2018, mas ainda há algumas pendências para acertar da compra, realizada no meio de 2014. O clube paulista deve as últimas duas parcelas de 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) e tentava negociar o abatimento da dívida. Em meio ao cenário de críticas ao jogador e de crise no clube, porém, surgiu a possibilidade de um retorno de Elias ao time de Lisboa.

O jogador havia deixado claro para a diretoria sua intenção de ser negociado na janela de transferências do meio deste ano, mas alguns fatores impediram esse desenrolar. Presente na campanha da Copa América Centenário com a Seleção Brasileira, foi eliminado precocemente e não pôde ser observado por clubes europeus, seu desejo. Depois, sofreu uma fratura na costela e ficou 40 dias sem poder jogar.

Ele retornou aos gramados no clássico contra o São Paulo, no meio de julho, e fez um bom jogo contra o Internacional, duas rodadas depois, quando marcou o gol da vitória. Desde então, porém, caiu de rendimento e envolveu-se em uma polêmica ao reclamar da torcida do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no estádio do Pacaembu.

Na ocasião, o jogador mostrou-se incomodado com as vaias ao técnico Cristóvão Borges e disse que a Fiel “parecia a torcida do São Paulo”. As declarações dividiram a torcida, que criticou tanto quanto aplaudiu a iniciativa do atleta. Logo depois do revés por 3 a 0 para o Grêmio, porém, em um protesto realizado no Parque São Jorge, torcedores entoaram o grito “Elias, seu pipoqueiro, pode ir embora e leva o baladeiro”.

Baladeiro, no caso, era uma referência ao centroavante André, curiosamente negociado com o mesmo clube português na semana passada. Caso se confirme a saída de Elias, ele seria o 20 atleta dos 33 que atuaram na campanha do título nacional do ano passado a deixar o clube. Dentre os titulares, seria o oitavo, restando apenas o goleiro Cássio e os laterais Fagner e Uendel.

