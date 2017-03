Corinthians tenta melhorar ataque para série de mata-matas em abril

A derrota por 1 a 0 do Corinthians para a Ferroviária consolidou uma série de três jogos sem vencer do clube e uma ideia na cabeça de Fábio Carille: diante dos duelos decisivos de mata-mata que a equipe terá pela frente em abril, o Alvinegro precisará melhorar bastante a sua produção ofensiva para conseguir encarar equipes do primeiro escalão nacional e sul-americano.

Nos últimos jogos, por exemplo, o treinador chegou a testar o adiantamento da linha de armadores para melhorar a aproximação com o centroavante Jô. Rodriguinho e Jadson chegaram subir de produção, mas nada que traçasse uma melhora visível em campo. Para Carille, outro ponto que precisa melhorar é a transição ofensiva. Na avaliação dele, o Timão erra muitos passes e fica pouco tempo com a bola, algo complicado em jogos que demandam pouco erro.

O problema aumenta de tamanho ao se analisar que, após os jogos marcados para quinta-feira, contra o Red Bull, domingo, contra o São Paulo, e quarta-feira, dia 29, contra o Linense, o Timão pode ter até 12 jogos de mata-mata consecutivos, contabilizando Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, sequência que é encarada como essencial para dar ao clube reconhecimento após um início de ano considerado bom. Para que isso aconteça, porém, a bola deve balançar a rede do adversário mais vezes.

O primeiro embate seria nas quartas de final do Paulista, logo nos dois primeiros finais de semana de abril. Entre eles será realizado o duelo de ida da primeira eliminatória da Copa Sul-Americana, contra a Universidad de Chile, no estádio de Itaquera. Caso vença o rival das quartas do Estadual, o Timão joga semifinal nos dias 16 e 23 de abril, além de finais em caso de nova vitória, nos finais de semana subsequentes.

Entre esses embates, o Alvinegro terá pela frente dois confrontos contra o Internacional, pela quarta fase da Copa do Brasil, marcados para 12 e 19 do próximo mês. Caso avance, o Timão já ao menos abriria o confronto de oitavas de final, entre 26 de abril e 3 de maio. Por fim, selaria a saga de mata-matas no dia 10, na volta do encontro com a La U, em Santiago.

Apenas depois disso que o clube terá novamente uma partida de pontos corridos, contra a Chapecoense, no dia 13 ou 14 de maio, em Itaquera, pela abertura do Campeonato Brasileiro. Até lá, portanto, os alvinegros esperam aproveitar melhor as chances criadas para evitar problemas como os vistos ante Ponte Preta, Luverdense e Ferroviária. Nos três jogos somados, finalizou 42 vezes, mas só conseguiu dois gols.

“Eu acho que os atacantes estão fazendo gols, o Jô tem quatro, vêm ajudando, contribuindo. Mas reconheço que contra o Luverdense era para ser uma vitória tranquila. Espero que isso sirva de alento,daqui a pouco começa o mata-mata. Que os gols possam vir e a gente consiga vitória por dois ou mais gols para ajudar a equipe”, avaliou o goleiro Cássio.

Com 19 pontos conquistados no Estadual, o Timão lidera com folga o Grupo A do torneio, sete à frente do vice Botafogo-SP. Além da primeira colocação na chave, a equipe busca diante do Red Bull se manter na briga pela primeira colocação no geral, tomada pelo Palmeiras após a vitória no clássico.