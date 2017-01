Flamengo vence Cruzeiro com gol no final e avança às quartas da Copinha

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na noite deste domingo, no Estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, o time rubro-negro derrotou o Cruzeiro por 2 a 1.

O gol da vitória foi marcado por Vinicius Júnior, nos acréscimos, em jogada bastante contestada pelos mineiros, que reclamaram de impedimento do atacante rubro-negro. Na próxima etapa da competição, o Flamengo vai enfrentar o vencedor do jogo entre Corinthians e Internacional , duelo marcado para esta segunda-feira.

O jogo – O primeiro momento de perigo foi criado pelo Cruzeiro. Vander recebeu na área, mas Rafael bloqueou o chute do atacante mineiro. Dois minutos depois, Thonny Anderson chutou forte, O goleiro Gabriel conseguiu tocar na bola, que bateu na trave. João Luiz ficou com a sobra, mas finalizou para fora.

O Flamengo só conseguiu aparecer na área mineira aos sete minutos, mas Vinicius Júnior furou de forma bisonha, após receber lançamento na área. O time carioca melhorou e, aos 13 minutos, Kleber arriscou de longe e a bola bateu nas redes pelo lado de fora.

O Flamengo subiu de produção e passou a dominar a partida, enquanto o Cruzeiro decidiu atuar de modo mais prudente, tentando aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Só aos 30 minutos é que a torcida voltou a se animar. O goleiro Jonathan demorou a sair em bola recuada e quase permitiu que o atacante Lincoln ficasse com a bola.

Depois da blitz rubro-negra, o Cruzeiro chegou aos 34 minutos em lance acidental. Vitinho cruzou, Dener tentou salvar e mandou a bola contra a própria trave.

A resposta do Flamengo veio aos 39 minutos. Após confusão na área mineira, Lincoln chutou para o gol vazio, mas o zagueiro Tonhão salvou na linha do gol.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. O Flamengo dominava as ações, enquanto o Cruzeiro atuava de forma defensiva. Aos quatro minutos, Vinicius Souza, que entrou no intervalo, chutou com muito perigo. Logo depois, o mesmo Vinicius recebeu cartão amarelo por entrado com a camisa de numeração idêntica a de Moraes.

O domínio do Flamengo se converteu em gol aos dez minutos. Jean Lucas marcou com um chute colocado no canto esquerdo de Jonathan.

Mesmo com a vantagem, a equipe da Gávea seguiu dominando e quase ampliou aos 14 minutos, quando Vinicius Souza foi lançado na corrida, entrou na área, mas teve seu chute desviado pelo goleiro Jonathan.

O Cruzeiro só conseguiu criar uma boa jogada de ataque aos 22 minutos, mas Thonny Anderson chutou fraco e facilitou a defesa de Gabriel, depois de ter se livrado da marcação.

Jean Lucas voltou a assustar a defesa mineira com um chute forte que passou muito perto da trave esquerda. O Cruzeiro respondeu com um chute de Marco Antonio que desviou na zaga rubro-negra e quase enganou o goleiro Gabriel.

Aos 36 minutos, o Cruzeiro teve uma boa chance para empatar em uma falta na entrada da área do Flamengo. Rick Sena bateu no ângulo e Gabriel Batista fez grande defesa, salvando o Flamengo.

Dois minutos depois, a equipe mineira marcou o gol do empate. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Tonhão se antecipou ao goleiro do Flamengo e cabeceou para as redes, deixando tudo igual.

Aos 48 minutos, o Flamengo marcou o gol da vitória. Após cobrança de escanteio, Vinicius Júnior, em posição de impedimento, tocou de peito e mandou a bola para as redes mineiras, definindo o resultado e a classificação da equipe rubro-negra.