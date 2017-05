Jô coloca título da Libertadores pelo Corinthians como maior sonho

O atacante Jô passou em branco no último domingo, na vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim segue como artilheiro do time na competição, com dois gols marcados.

A boa fase do camisa 7 no Timão, com nove gols marcados em 2017, já faz o atacante sonhar com voos maiores no clube, após chegar desacreditado, vindo de meses afastado dos gramados. Jô já tem um objetivo claro nesta passagem pela equipe.

“Um sonho meu é ganhar a Libertadores pelo Corinthians. Já ganhei um Campeonato Brasileiro (em 2005) e agora é a Libertadores. Claro que, primeiro, temos que classificar este ano”, declarou o atleta, que já foi campeão da competição em 2013, pelo Atlético-MG.

Jô também demonstrou todo seu carinho pelo Alvinegro, clube no qual foi revelado, subindo aos profissionais em 2003, quando ainda tinha 16 anos. Para ele, o Timão tem importância fundamental em sua vida.

“Corinthians é tudo para mim. Foi onde tudo começou, me acolheram desde pequeno, depois eu rodei o mundo e agora estou voltando. O Corinthians é uma grande família”, enfatizou.

O próximo compromisso do Timão é no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), contra o Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento, Jô vem sendo o grande nome da equipe de Fábio Carllle nos clássicos. São cinco gols em cinco partidas, somando os encontros com Peixe, São Paulo e Palmeiras.