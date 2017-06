Richarlyson é regularizado e pode estrear pelo Guarani contra o Oeste

O experiente volante Richarlyson pode, enfim, estrear pelo Guarani. Anunciado como reforço no início de maio, ele está regularizado, apareceu no BID da CBF e está à disposição de Oswaldo Alvarez.

O Bugre encara o Oeste, em duelo paulista, nesta terça-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), jogando em casa.

Sem atuar desde quando deixou o futebol indiano, onde jogou no Goa, Richarlyson deve demorar algum tempo para adquirir ritmo de jogo, mas vem treinando normalmente com o elenco, desde sua contratação, e a tendência é de que seja relacionado para pegar o Oeste.

Na última sexta-feira, os campineiros perderam por 3 a 2 para o Criciúma, em partida que encerrou sequência de três vitórias seguidas na segunda divisão. Mesmo assim, a equipe segue fazendo boa campanha na competição.

Com 15 pontos, o Bugre é o vice-líder do torneio, com três de desvantagem para o líder Juventude. Jogando no Brinco de Ouro, os alviverdes têm 100% de aproveitamento e buscam defender a campanha perfeita contra o Oeste.