Sport anuncia contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo

O Sport anunciou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo. O experiente comandante, de 65 anos, chega para substituir Ney Franco, demitido após a perda da Copa do Nordeste, para o Bahia, na última quarta-feira.

O último trabalho do comandante foi no futebol chinês, no Tianjin Quanjian. Ele permaneceu no futebol asiático entre 2015 e 2016, quando acabou demitido após uma série de maus resultados. Agora, ele chega para seu primeiro desafio no futebol do Nordeste.

“É uma grande oportunidade. Minha primeira vez no Nordeste, um grande momento profissional. Vou levar o meu conhecimento a um grande clube”, declarou o treinador, que chegará ao Recife nesta terça-feira, e já acompanhará o treino da equipe.

Pentacampeão brasileiro, somando conquistas por Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Santos, Luxa chega com o desejo de levar também os rubro-negros a uma conquista nacional. “Vou trabalhar visando uma conquista de um Brasileiro”, enfatizou.

Por fim, o comandante também foi enfático ao exaltar a força do time na Ilha do Retiro, jogando em casa. “Sempre foi muito difícil jogar contra o Sport na Ilha. Tem uma magia especial. Essa magia tem que existir sempre a nosso favor”, finalizou.

Em 2017, além do Nacional, Vanderlei terá outros desafios. O Sport disputa a final do Pernambucano contra o Salgueiro (empate na ida por 1 a 1), está nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, e na segunda fase da Sul-Americana, ainda sem adversário definido.