São Paulo anuncia a contratação do meia argentino Jonatan Gómez

O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do meia argentino Jonatan Gómez, ex-Santa Fe, da Colômbia. O atleta, de 27 anos, chega ao clube com contrato válido por três temporadas.

Revelado no Rosario Central, o jogador vinha sendo um dos destaques de sua equipe, onde estava desde 2016. Inclusive, Gómez foi eleito o melhor meia da última edição do Campeonato Colombiano.

A expectativa do clube do Morumbi é de que Jonatan chegue à capital paulista até o final da semana para ser apresentado. Nas redes sociais do São Paulo, ele já deixou um recado para a torcida de sua nova equipe.

“Queria compartilhar minha felicidade por chegar ao maior clube do Brasil, que é o São Paulo. É um desafio muito importante para mim e sempre vou deixar tudo em campo”, afirmou o meia.

Com a chegada do argentino, o São Paulo segue reforçando o elenco para a sequência do Brasileirão. Recentemente, o Tricolor anunciou as chegadas de Maicosuel e Denilson. O zagueiro equatoriano Arboleda também está próximo e já fala como atleta do clube paulista.

Por outro lado, saídas também devem acontecer. Os zagueiros Maicon e Lucão, que não vivem boa fase e são contestados pela torcida, são cotados para deixar o clube

Vivendo fase irregular no Campeonato Brasileiro, os comandados de Rogério Ceni entram em campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para encarar o Atlético-PR, fora de casa. Com dez pontos, o Tricolor inicia a nona rodada em 14º lugar.