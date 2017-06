Romero diz que Itaquera é sua casa após brilhar no Majestoso

O atacante Ángel Romero falou brevemente após a vitória corintiana por 3 a 2 sobre o São Paulo, na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera. Principal destaque corintiano, o avante, autor do primeiro gol da partida e com participação nos outros dois, de Gabriel e Jadson, celebrou o segundo gol em clássicos no ano e disse que se sente em casa quando atua na arena.

“Fui muito bem, a semana foi muito legal, consegui fazer gol contra o Santos, fui convocado para a seleção. Infelizmente não fiz lá mas, hoje (domingo) de novo aqui, na minha casa, consegui fazer gol mais uma vez”, comentou, em entrevista à Corinthians TV, já que não quer mais falar com a imprensa brasileira.

“Praticamente é minha casa, estou muito feliz aqui e cada vez mais confiante. Sinto também o apoio da torcida, foi um claro exemplo, torcida apoiando, minha família. Quero agradecer a todos eles”, apontou o paraguaio, que fez questão de realçar o respeito com que é tratado pela Fiel.

“É o que o jogador quer, que a torcida respeite o seu trabalho, você trabalha para isso, fico feliz por isso. A torcida está aceitando o meu trabalho, para o jogador é muito legal o reconhecimento da torcida”, concluiu o destaque do Majestoso, maior artilheiro da história de Itaquera, com 20 gols marcados.