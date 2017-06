Renan Ribeiro elogia elenco e vê São Paulo na luta pelo título brasileiro

O São Paulo faz início irregular de Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e duas derrotas. Mesmo assim, o goleiro Renan Ribeiro acredita no crescimento do time e até mesmo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Presidente garante permanência de Pratto no São Paulo: “Inegociável”

“Claro que sim. Temos um bom elenco, no São Paulo temos que pensar em título. Vinhamos de duas vitórias, perdemos para a Ponte, mas o Campeonato Brasileiro é longo”, enfatizou o arqueiro, titular em todas as quatro partidas da equipe até o momento.

Mesmo com o revés em Campinas, por 1 a 0, Renan aprovou a atuação do Tricolor. Ele acredita que a equipe poderia ter saído com pontos do Moisés Lucarelli. “Contra a Ponte fizemos um bom jogo, o empate estava de bom tamanho, mas em uma desatenção perdemos. Agora temos que fazer três pontos contra o Vitória”, afirmou.

Com seis pontos até o momento, o Tricolor ocupa o meio da tabela, quatro atrás dos líderes Chapecoense e Corinthians. São dois triunfos jogando no Morumbi, contra Avaí e Palmeiras, e dois reveses fora, contra Cruzeiro e Ponte.

Com os bons resultados em casa em mente, Renan relembrou a importância de os comandados de Rogério Ceni não tropeçarem jogando no Morumbi. “Campeonato Brasileiro é difícil, o mais importante é sempre conseguir os três pontos sempre em casa”, finalizou.

Tentando manter os 100% em casa, o Tricolor recebe o Vitória na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Nacional. O Rubro-Negro faz mau início, com apenas um ponto em quatro partidas.

*Especial para a Gazeta Esportiva