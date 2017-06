Presidente garante permanência de Pratto no São Paulo: “Inegociável”

O atacante Lucas Pratto é um dos principais nomes do atual elenco do São Paulo e, recentemente, teve uma possível transferência para o futebol mexicano especulada. Porém, de acordo com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, ele não deixará o Tricolor.

“Pratto é inegociável. Chance zero de sair”, garantiu o mandatário, no CT da Barra Funda, em contato com os jornalistas presentes para acompanhar o treino da equipe no local.

No último sábado, foi veiculada uma entrevista do agente do atacante argentino, Matías Lahorca, à ESPN do México, na qual ele garantia haver uma consulta do Veracruz, time da primeira divisão mexicana, pelo jogador.

Recentemente, o São Paulo já negociou outra peça ofensiva da equipe. O jovem Luiz Araújo foi vendido ao Lille, da França, por um valor de oito milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões).

Pratto chegou ao Morumbi há apenas quatro meses, vindo do Atlético-MG. Até o momento, são 17 partidas pela equipe, com nove gols marcados. No Campeonato Brasileiro, recém-iniciado, são dois tentos em quatro duelos.

*Especial para a Gazeta Esportiva