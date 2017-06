Presidente Galiotte promete acabar com dívidas do Palmeiras até 2018

O presidente Maurício Galiotte assumiu o Palmeiras em dezembro de 2016, após a saída de Paulo Nobre. Em entrevista nesta sexta-feira, o mandatário do Alviverde admitiu que tem como principal objetivo acabar com as dívidas do clube paulista até o final de 2018, quando chega ao fim seu mandato.

“O Palmeiras tem uma situação de equilíbrio financeiro. Meu objetivo, dentro de um ano, é sanar completamente as dívidas do clube. O Palmeiras, até o término do ano que vem, vai ser um time completamente equilibrado financeiramente, sem dívidas para fundos e bancos. Tenho esse compromisso e vou fazer”, afirmou Galiotte em entrevista ao canal SporTV.

Com um dos maiores patrocínios do futebol brasileiro, o Palmeiras contratou o dirigente Alexandre Mattos em 2015, para formar um elenco campeão. Desde que o profissional chegou ao clube, o Verdão levantou dois títulos: Copa do Brasil, em 2015, e Brasileirão, em 2016.

O patrocínio com a empresa Crefisa, dos conselheiros Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, rendeu frutos ao clube palmeirense, como a participação na compra do atacante colombiano Borja. Quando questionado sobre um possível futuro longe da parceira palmeirense, Galiotte foi otimista.

“Nós estamos pagando nossas dívidas e temos um processo de governança muito eficiente. Óbvio que o aspecto financeiro conta e é importante. O Palmeiras tem fontes de recursos importantes. A parceria potencializa o poder do Palmeiras no mercado. Olhando a médio e longo prazo, o clube terá estruturas novas, com instalações novas e uma fonte de receita diversificada, com menor dependência”, avaliou o presidente.

O presidente ainda aproveitou para colocar “ponto final” na polêmica que envolveu Palmeiras, Crefisa e Alexandre Mattos. Leila, uma das donas da Crefisa, afirmou que, caso Mattos deixasse o clube, poderia repensar sua parceria com o time paulista. Galiotte saiu em defesa da patrocinadora.

“Leila, Zé Roberto e Alexandre Mattos fizeram parte de um período vencedor. A Leila entende que é muito importante a manutenção e nós também, tanto que renovamos com ele (Mattos). Foi um momento de desabafo, ela conhece o potencial do Alexandre Mattos. Saiu em defesa dele, um profissional que tem prestado bons serviços ao clube”, finalizou Galiotte.