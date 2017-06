Marquinhos Gabriel passa por exames na coxa direita nesta terça

O meia Marquinhos Gabriel teve uma boa avaliação inicial na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, mas só saberá a real gravidade da sua lesão na coxa direita após os exames marcados para terça pelo departamento médico do Corinthians. Com dores no local, ele deixou o empate por 0 a 0 com o Coritiba, no último domingo, no estádio Couto Pereira, ainda no primeiro tempo de bola rolando.

O jogador, que foi titular nas últimas quatro partidas da equipe, recebe uma atenção especial da comissão técnica por já ter passado por duas lesões musculares na temporada. Na segunda, após incertezas sobre o diagnóstico, foi encontrada uma hérnia inguinal, que motivou cirurgia e o levou a ficar parado por quase dois meses no total. Dessa vez, porém, dificilmente ele perderá um longo período de jogos.

Dono de boas atuações contra Vasco, São Paulo e Cruzeiro, o atleta dará lugar no time titular ao retorno de Jadson, poupado da viagem para o Paraná. Clayson, que entrou na partida, fica como primeira opção caso alguém do trio de armadores tenha problemas nos próximos dias.

Para a partida contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o provável Corinthians terá Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.