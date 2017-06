Maicosuel deve reforçar o São Paulo e já conta com respaldo de Ceni

O São Paulo deve anunciar a contratação do meia Maicosuel nas próximas horas. O clube do Morumbi está em fase final nas negociações com o Atlético-MG para comprar o jogador de 30 anos. Logo após a derrota para a Ponte Preta nesse domingo, o técnico Rogério Ceni evitou se alongar sobre o tema antes de tudo ser acertado, mas não deixou de fazer sua avaliação sobre o provável reforço.“O que eu posso dizer é que gosto dele como atleta”, disse o ex-goleiro.

Maicosuel foi contratado pelo Galo em 2014 e só deixou a equipe mineira para defender o Al Sharjah, por empréstimo, em 2015. Seu vínculo com o clube alvinegro é válido até 2019, mas o São Paulo está disposto a pagar a multa para ficar com o jogador, que nessa temporada fez 18 jogos e marcou apenas um gol.

“O que for bom para mim e para o Atlético a gente vai tentar fazer, mas agora eu estou aqui no Atlético e tenho que respeitar o Atlético. Chegou (proposta), sim. Chegou. Agradeço o interesse deles. Vamos ver o que for melhor”, afirmou o próprio atleta nesse domingo, na zona mista do Palestra Itália, logo após o empate entre Palmeiras e Atlético-MG.

“Não sei o que vai ser daqui para frente, deixo na mão de Deus e dos meus empresários e agentes. O São Paulo e o Atlético estão conversando, vamos ver o que vão resolver”, concluiu.

Ainda durante a entrevista coletiva em Campinas, Rogério Ceni foi bombardeado com perguntas sobre as possíveis saídas de Lucas Pratto e Thiago Mendes, mas despistou em todas as respostas com o famoso discurso de que tais temas não lhe dizem respeito. O treinador opinou apenas quando questionado sobre Luiz Araújo, atacante que pode ter feito seu jogo de despedida pelo São Paulo.

“Ele é jovem, tem cabeça boa, tenho certeza que ele fez o melhor hoje. Não foi por isso que ele jogou o que jogou hoje. Mas o ideal é que se siga o caminho dele e a gente possa se programar”, ponderou Ceni.