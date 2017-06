Lucas Lima nega acerto com o Barça e reclama: “Não sou burro”

O meia Lucas Lima deixou o gramado da Vila Belmiro vaiado pela torcida, inconformada com a notícia de que o armador teria acertado sua transferência para o Barcelona no meio desta semana, após a derrota por 1 a 0 do Santos para o Sport, na noite deste sábado, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Aos gritos de “vamos jogar bola”, o jogador reclamou dos rumores, segundo ele, espalhados pela imprensa.

“Eu, jogador do Santos, iria falar alguma coisa que eu jogaria pelo Barcelona? Várias pessoas da minha família leram a reportagem para ver quem escreveu e não estava lá. Isso é um grande problema também”, relatou o armador, reclamando de não ter sido consultado antes sobre o assunto.

“Vocês (jornalistas) podem falar o que querem, mas não chegam ao jogador e perguntam. Eu tenho contrato com o Santos. Na minha inteligência, se eu tivesse acertado com o Barcelona eu iria falar no meio de tanta gente assim? Você acha que eu sou tão burro assim? Não estava lá jogando pôquer escondido. Cada um lê o que quer”, continuou o santista.

Com vínculo válido no Peixe até dezembro deste ano, Lucas Lima poderia anunciar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, saindo de graça ao término do seu contrato na Vila. O presidente Modesto Roma Júnior já deixou claro que considera boa a proposta de renovação santista e espera resolver o assunto em breve.

No que se refere ao jogo, Lucas lamentou a falta de atenção no gol marcado por Osvaldo, livre na pequena área após corte mal executado por Noguera. “Um momento de desatenção nos custou a derrota ali, infelizmente. Mas agora é descansar e recuperar porque não tem tempo para lamentar”, concluiu.

Com 16 pontos conquistados no Brasileiro, o Peixe pode sair do G-4 da competição no complemento da rodada, neste domingo. Antes de voltar a atuar na competição, porém, o time de Levir Culpi terá pela frente o Flamengo, na quarta-feira, na Ilha do Urubu, partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil.