Kleber é suspenso por 15 jogos pelo STJD; volante do Bahia pega seis

O atacante Kleber, do Coritiba, foi suspenso por 15 jogos por conta das infrações cometidas na partida contra o Bahia, no dia 15 de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Foram nove pela cusparada no volante Edson e mais seis por agressões contra o próprio Edson e contra Zé Rafael.

Além da punição ao atleta, o Coxa levou multa de R$ 2 mil por conta de atraso para entrar no campo. Pelo lado do Bahia, o volante alvo das agressões de Kleber, foi punido com seis jogos, por revidar a cusparada.

O jogador já vinha desfalcando sua equipe nas últimas partidas, já que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva havia suspendido Kleber preventivamente, até que o julgamento fosse realizado.

Presente ao julgamento, o Gladiador explicou a situação, na tentativa de ter a pena abrandada. “Pra mim foi uma semana muito difícil. Estava brigando pela guarda da minha filha e infelizmente o que aconteceu acabou interferindo nas minhas reações e no meu comportamento técnico e tático. Talvez seria mais fácil pedir para não ter jogado esse jogo, mas pela importância da partida pela minha importância no clube acabei optando por jogar”, declarou.

Mesmo com a tentativa de defesa, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi rígido, tirando o atacante por 15 partidas. Porém, ainda cabe recurso e a pena pode ser diminuída. Se não acontecer, Kleber, referência do Coxa, volta apenas no segundo turno do Nacional.

Pelo lado do Bahia, Edson também pode recorrer da punição de seis partidas. Caso não consiga reverter a situação, ele retornará na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O duelo entre Coritiba e Bahia, válido pela sétima rodada da competição, aconteceu no estádio Couto Pereira e terminou empatado por 0 a 0. Kleber e Edson foram expulsos pelo árbitro Wagner Reway aos 26 minutos do segundo tempo.