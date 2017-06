Jogadores da Ponte Preta querem estragar estreia da Ilha do Governador

Nesta quarta-feira, a Ponte Preta irá visitar o Flamengo em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará a estreia do Rubro-Negro em sua nova casa para o restante da temporada: a Ilha do Governador. Se o duelo é tratado como uma festa para o clube carioca, os jogadores da Macaca esperam acabar com a alegria da cerimônia.

“Contra o Flamengo sempre é um jogo difícil. Time forte, de tradição, com uma enorme torcida e claro que eles têm a empolgação de fazer a estreia no novo estádio. Mas estamos preparados, sabemos da pressão que vai ser, mas não temos medo de cara feia. Vamos fazer nosso trabalho e manter o foco para tentar conquistar a vitória lá no Rio de Janeiro, que seria a nossa primeira fora de casa”, declarou o volante Elton.

Um dos destaques deste início de Campeonato, o lateral Nino Paraíba é outro que quer encerrar com o entusiasmo do novo estádio do Flamengo. “Nossa expectativa para a partida é muito grande. Sabemos da grandeza da torcida do Flamengo, ainda mais com o novo estádio, mas isso não nos espanta. Vamos com força total para o jogo e manter a boa temporada que estamos fazendo para brigar pela parte de cima da tabela”,afirmou.

Somando 10 pontos na tabela de classificação, a Ponte Preta ocupa a quinta colocação. Já o Flamengo acumula sete pontos e aparece apenas na 15ª posição.