Jabá viaja para a Europa e deve acertar saída para clube russo

O atacante Léo Jabá viajou para a Áustria no último sábado e deve acertar sua saída para o Akhmat Grozny-RUS, clube que realiza pré-temporada no país. O jogador, que pouco vinha sendo aproveitado pelo técnico Fábio Carille, chegou a aparecer em uma foto com um agasalho de treino dos russos. O Corinthians, que relutou em confirmar a saída, reconheceu à Gazeta Esportiva após o jogo-treino contra o Bragantino, na manhã desta terça, que o negócio está muito perto de ser fechado.

Aos 18 anos, Jabá recebeu sondagens de equipes dos Emirados Árabes, Coreia do Sul e da própria Rússia recentemente, mas ainda estava nos planos da comissão técnica. Para os representantes do jogador, no entanto, o problema foi a falta de espaço dada ao atleta após o Campeonato Paulista, com mais chances ao emprestado Clayton, que veio do Atlético-MG, e ao contratado Clayson, ex-Ponte Preta.

Com multa rescisória na casa dos R$ 20 milhões, o atleta foi também o único da geração que subiu recentemente das categorias de base que não renovou seu vínculo neste ano. Dono de 75% dos direitos federativos do atleta, o Timão deve acertar a venda por R$ 7,5 milhões, ficando com R$ 5,6 mi desse montante.

Caso a negociação se confirme, Carille teria como opções para o setor o paraguaio Ángel Romero, Clayson e Clayton, além de meias como Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Pedrinho, considerados capazes de atuar pelos lados. Uma contratação para repor a saída, no momento, está descartada pela diretoria.