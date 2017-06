Homem dos jogaços: Paulo Roberto faz terceira “final” no Corinthians

O volante Paulo Roberto foi contratado pelo Corinthians para ser o reserva de Gabriel, um dos atletas que mais atuaram na temporada, e possui apenas nove jogos com a camisa do clube. O jogador, porém, parece destinado a atuar em partidas importantes, como a diante do Grêmio, neste domingo, às 16h (de Brasília), na casa do adversário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Substituto já definido do suspenso Gabriel, ele repetirá algo que aconteceu, por exemplo, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, quando entrou na vaga do camisa 5 pelo mesmo motivo. Com a possibilidade, o meio-campista conseguiu aparecer até na foto do título e teve atuação segura no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, a primeira taça conquistada pelo clube em Itaquera.

Depois, Paulo Roberto viu uma série de insucessos resultarem na sua entrada durante o segundo jogo da primeira fase da Sul-Americana, no lotado estádio Nacional de Santiago, contra a Universidad de Chile. Com o lateral direito Fagner suspenso, Léo Príncipe ganhou o posto para o embate, mas sentiu uma lesão na coxa esquerda ainda no primeiro tempo e abriu caminho para a improvisação do camisa 28 no setor.

Depois, com a ida de Fagner para a Seleção Brasileira, já neste mês, e a recuperação de Léo da mesma contusão, Paulo pôde atuar em partidas como a goleada por 5 a 2 sobre o Vasco, dentro de São Januário, e o clássico diante do São Paulo, em Itaquera, vencido pelo Timão por 3 a 2.

O atleta, por sinal, pode se orgulhar de ainda estar invicto com a camisa alvinegra, atuando em sete vitórias e dois empates. Retrospecto tão positivo que faz o técnico Fábio Carille exaltar sua capacidade, mesmo tratando-se da ausência de um dos titulares mais frequentes da temporada.

“Não perdemos em nada (com a ausência do Gabriel), não fico preocupado com quem está fora, e sim em dar moral para quem vai para o campo. Tenho certeza de que o Paulo Roberto vai fazer um grande jogo”, disse o treinador, que vê na confiança passada aos atletas uma peça fundamental do seu trabalho.

Paulo, por sinal, será a única mudança da equipe para o duelo frente aos gremistas, vice-líderes do Brasileiro, com 22 pontos conquistados contra 23 do Timão. De resto, a equipe é a mesma que conquistou a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, na quinta-feira, em São Paulo.