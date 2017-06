Gallo se diz motivado e coloca como objetivo deixar zona de rebaixamento

O Vitória apresentou o seu novo treinador nesta segunda-feira. Alexandre Gallo, que foi anunciado no final de semana, assume o time baiano após quatro rodadas e apenas um ponto conquistado no Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva, o técnico se mostrou animado para voltar a trabalhar.

“Traz um gás novo, estou vindo aqui com uma vontade gigantesca de trabalhar. Tenho que ser o melhor Alexandre Gallo de todos os tempos. Vamos fazer tudo o possível para que o Vitória volte a crescer o mais rápido possível”.

“Sem dúvidas a motivação veio primeiro em voltar a dirigir uma grande equipe. Uma equipe centenária com uma camisa importante no cenário nacional. Outra coisa é voltar a trabalhar com Petkovic, que foi meu atleta. Trabalhamos em 2008, ele reconheceu o trabalho que foi feito, isso é motivo de honra e orgulho estar aqui”, completou.

Além disso, o comandante de 50 anos falou sobre os objetivos de Leão da Barra para a temporada. Segundo ele, o primeiro passo é sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

“Quando você trabalha em um grande clube, com uma torcida como a Vitória, você tem que pensar grande. Dar um primeiro passo, que é sair dessa zona de desconforto. O legado do Vitória vai continuar para sempre, o que a gente quer é qualificar essa equipe e poder fazer um bom trabalho”.

Alexandre Gallo, que já comandou as seleções de base do Brasil, também falou sobre o que fez durante o período em que esteve desempregado. No ano passado, ele treinou o Náutico entre o final de abril e o começo de setembro.

“Saí do Náutico e fui para os Estados Unidos. Voltei para o Brasil em dezembro, para fazer um curso na CBF, e retornei para os Estados Unidos. Depois estive na Europa. Fui para a Inglaterra e a Espanha, assisti alguns jogos, conheci como as coisas funcionam por lá. Vi muitos jogos no Brasil também. Quando você sai do olho do furacão, tem a capacidade de analisar de uma outra forma a postura de atletas, entrevistas, conhecer atletas novos”, comentou.