Flamengo vence na Ilha, e São Paulo cai para a zona de rebaixamento

O São Paulo está na zona de rebaixamento. Neste domingo o Flamengo não deu chances ao Tricolor paulista na Ilha do Urubu e confirmou o favoritismo diante dos rivais, que acabaram caindo para a 17ª colocação ao serem derrotados por 2 a 0. Embalados na nova casa – o time ainda não perdeu no estádio Luso Brasileiro -, os rubro-negros mais uma vez mostraram um bom futebol e contaram com dois golaços, um de Guerrero e outro de Diego, para somar três pontos e reassumir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Com um elenco cada vez mais enxuto, o São Paulo sofreu novamente e segue sem perspectiva de melhora. Embora tenha dificultado a vida do Flamengo no início de jogo, o time se abalou com o primeiro gol dos rivais e daí em diante pouco assustou o goleiro Thiago.

Já o Flamengo segue demonstrando que deverá brigar pelo título do Brasileirão novamente. Após bater na trave no ano passado, o time de Zé Ricardo se reencontrou na Ilha do Urubu e não perde há seis rodadas. Fora da Libertadores, o renomado elenco rubro-negro deverá se dividir entre a Copa do Brasil e o Nacional, ainda que também dispute a Sul-Americana.

O jogo – Flamengo e São Paulo fizeram um início de jogo bastante equilibrado. Detendo mais a posse de bola, os donos da casa trocaram passes na tentativa de achar algum espaço de infiltração, no entanto, a zaga tricolor conseguiu segurar o ímpeto dos adversários nos primeiros minutos.

A partida seguia um tanto quanto truncada e sem muitas chances claras de gol até a etapa inicial se aproximar do fim. Em cobrança de falta na entrada da área aos 37 minutos, Guerrero colocou a bola no ângulo esquerdo de Renan Ribeiro e abriu o placar para os rubro-negros na Ilha do Urubu.

Se o Flamengo não havia se aproximado de balançar as redes antes da cobrança de falta do atacante peruano, com a vantagem no marcador passou a ser mais contundente. Aos 41 minutos, após uma grande troca de passes, Diego recebe de Éverton Ribeiro dentro da área e bate com a parte externa do pé para marcar um golaço e ampliar.

Antes do apito final o São Paulo ainda teve uma boa chance de descontar em infiltração de Marcinho, que recebeu bom passe de Lucas Pratto já dentro da área, mas acabou travado pelo zagueiro Rhodolfo na hora da finalização.

Diante da necessidade de ser mais ofensivo para correr atrás do prejuízo do primeiro tempo, o técnico Rogério Ceni voltou para a etapa complementar com o atacante Denilson no lugar de Wesley. Do outro lado, mais tranquilos com a vantagem, os jogadores do Flamengo esperaram o momento certo para atacar, explorando os espaços deixados pelos visitantes.

Aos 19 minutos Diego invadiu a área, bateu firme para o gol, mas Renan Ribeiro fez grande defesa. Na sobra, Guerrero finalizou duas vezes, porém, Rodrigo Caio bloqueou a primeira tentativa e amorteceu a segunda para o goleiro tricolor ficar com a bola. Dois minutos depois, o São Paulo respondeu. Em nova enfiada de Pratto, Cueva recebeu dentro da área e tirou do goleito Thiago, entretanto, Réver estava em cima da linha para evitar o primeiro gol tricolor na partida.

Nos minutos finais o São Paulo ainda se jogou para o ataque na tentativa de, ao menos, fazer um gol de honra. Mantendo a estratégia, o Flamengo, por sua vez, tentava matar a partida através da saída em velocidade. Aos 47 minutos, Denilson levou para a linha de fundo e cruzou na cabeça de Wellington Nem, que acabou cabeceando para fora. Desperdiçando a última grande chance da partida, o Tricolor teve de sair de campo contentado com o 2 a 0 construído no primeiro tempo e com o posto de novo integrante da zona de rebaixamento do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 SÃO PAULO

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 2 de julho de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna (ambos do RS)

GOLS: Guerrero, aos 37 minutos do 1ºT, e Diego, aos 41 minutos do 2ºT (Flamengo)

Cartões amarelos: Éverton (Flamengo); Cueva (São Paulo)

FLAMENGO: Thiago; Pará, Réver, Rhodolfo e Miguel Trauco (Renê); Márcio Araújo, Gustavo Cuéllar, Diego, Éverton Ribeiro (Berrío) e Everton (Matheus Savio); Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Araruna, Diego Lugano, Rodrigo Caio e Júnio Tavares; Jucilei, Wesley (Denilson) e Petros; Marcinho (Wellington Nem), Lucas Pratto e Christian Cueva (Shaylon)

Técnico: Rogério Ceni