Flamengo minimiza mau momento do São Paulo

O Flamengo pode ser considerado favorito absoluto no confronto deste domingo, às 16h(de Brasília), contra o São Paulo na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, enquanto que o Rubro-Negro, com 17 pontos, aparece na terceira posição, sonhando em caneco, o Tricolor, com seis pontos a menos, flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. Além disso, os flamenguistas ganharam seus três últimos compromissos na temporada, enquanto que os são-paulinos não sabem o que é vencer há cinco duelos.

Apesar do favoritismo visível, os flamenguistas descartam esperar facilidades e minimizam o momento do rival. A começar pelo técnico Zé Ricardo, que vem destacando a necessidade de respeita o São Paulo.

“São duas grandes equipes e quando a bola começa a rolar essa diferença na tabela fica em segundo plano. Para nós a expectativa é uma partida recheada de dificuldades e que vai exigir demais de nós. O São Paulo tem um time perigoso, portanto, temos que trabalhar como se o jogo fosse contra o líder do Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa maneira de pensar”, disse Zé Ricardo, comandante do Flamengo.

O lateral-esquerdo Miguel Trauco concorda. “O São Paulo é um grande adversário, pois apesar na situação na tabela de classificação, tem nomes de qualidade, que podem desequilibrar o confronto a qualquer momento. Temos que ficar atentos e esquecer a posição na tabela de classificação. O fato de o São paulo estar na parte de baixo não representará nada quando a bola começar a rolar no domingo. Disso eu tenho convicção”, disse o peruano.

O meia Everton lembrou que o Flamengo tem que lutar para tentar transformar o jogo em fácil, pressionando desde o começo. “Vai ser um confronto muito complicado, pois são dois grandes clubes do futebol brasileiro. O nosso desejo é o de que o Flamengo consiga sufocar desde os primeiros minutos, mas não sabemos se vamos conseguir. O torcedor não deve esperar facilidades, pois isso não vai acontecer. Resultado em casa é muito importante no Brasileiro, ainda mais no campeonato longo. Para a sequência do campeonato é importantíssimo. É nossa obrigação conseguir essa vitória”, disse o meia.

Em termos de escalação, o Flamengo parece definido. Para este compromisso o Flamengo não poderá contar com o lateral-direito Rodinei, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Pará assume a lateral direita. Não inscritos na Copa do Brasil, o zagueiro Rhodolfo e o meia Everton Ribeito voltam a ficar à disposição. O primeiro pode ser aproveitado na vaga de Juan, que teria a oportunidade de ser preservado. Já o apoiador barra o colombiano Orlando Berrío.

Dessa maneira, o Flamengo vai a campo com a seguinte escalação: Thiago, Pará, Réver, Rhodolfo e Miguel Trauco; Márcio Araújo, Gustavo Cuéllar, Diego, Everton Ribeiro e Everton; Leandro Damião. Neste sábado o time treina pela manhã e depois começa o período de concentração para o jogo.