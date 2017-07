Fábio lamenta derrota do Cruzeiro no clássico: “Jogamos bem 44 minutos”

O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, de virada. Após o revés, o goleiro Fábio lamentou a derrota e a forma como tudo ocorreu, já que a Raposa abriu o placar logo nos primeiros minutos, mas viu a reação preto e branca nos acréscimos do primeiro tempo com uma virada em dois minutos.

“A gente jogou bem os 44 minutos, até pouco tempo antes de terminar a partida, sofremos o gol na bola parada, a equipe do Atlético acreditou no término e fez a jogada e conseguiu fazer mais um gol. Depois o jogo desandou pra nós, não soubemos reagir dentro dessas dificuldades. futebol é desse jeito”, destacou.

A derrota para o Atlético lembrou também o empate do Cruzeiro com o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil, que levou três gols em 20 minutos. Para Fábio a equipe não vem oscilando, mas reconhece que é preciso estar o tempo todo atento na partida.

“Não oscilamos, são jogos difíceis, tem que estar 100% focado, o Atlético assim como o Palmeiras soube aproveitar as chances. O Cazares fez o gol, mérito dele, depois aproveitou e levamos o segundo gol”, finalizou. O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.