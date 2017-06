Em primeiro teste, Corinthians se mantém 100% sem selecionáveis

O Corinthians teve nas últimas três rodadas o seu primeiro grande teste do elenco na temporada, precisando encarar jogos em sequência sem dois atletas na Seleção Brasileira, além de um deles também sem Romero, cedido à seleção paraguaia. Com 100% de aproveitamento diante de Vasco, fora, São Paulo e Cruzeiro, em casa, o clube conseguiu um bom desempenho na ausência de alguns dos seus principais jogadores.

Agora à espera do lateral direito Fagner e do meia Rodriguinho, que devem treinar normalmente na tarde desta quinta-feira, na reapresentação do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre a Raposa, no estádio de Itaquera, o técnico Fábio Carille diz que nem projetou um desempenho para o período sem as referências. Por outro lado, admitiu que três vitórias era algo aquém do imaginado para a sequência.

“Então, por eu pensar jogo a jogo, não pensei muito nisso. O primeiro jogo em que eles ficaram fora foi contra o Vasco, pensei só naquele jogo. Sabia que estariam fora os três, mas pensei só naquele jogo”, comentou Carille, que assegurou ter imaginado apenas a vitória para os embates.

“Não falei em jogar para empatar, o trabalho é sempre para vencer. Se é com mais posse ou menos, o trabalho é sempre para vencer. Pensei jogo a jogo, mas estou muito feliz, principalmente pelo clássico. São Paulo veio mordido, Cruzeiro com qualidade, Vasco lá é sempre muito difícil. O elenco se comportou acima do esperado”, avaliou o comandante.

Com menos tempo de recuperação para o próximo jogo, contra o Coritiba, no domingo, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, Carille já confirmou que conta com os selecionáveis na retomada de suas respectivas funções. Além deles, nomes como o meia Jadson, que tem recebido atenção especial dos responsáveis pela preparação física, também não devem ser problema.

“A questão do Jadson é que esse foi o primeiro jogo em que ele foi jogar sem dor, não conseguia treinar, mais recuperando, indo só para a bola parada. Hoje (quarta) saiu bem, sem dor, acredito que ele vai conseguir melhorar essa parte técnica daqui para frente”, informou, mostrando-se, cada vez mais, seguro para usar suas opções no elenco.

“A definição de quem vai jogar sempre vai ser em conjunto com o departamento médico, físico e fisiologistas do clube, sempre tem que ter a aprovação de todos. Se correr o risco de perder algum atleta, eu vou tirar, como fiz com Jadson e Jô pela Copa do Brasil”, concluiu.