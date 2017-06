Em busca de terceira vitória seguida, Palmeiras reencontra Ponte Preta

O Palmeiras não tem boas lembranças recentes do estádio Moisés Lucarelli, mas é no estádio que o time de Cuca buscará a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O Verdão encara a Ponte Preta no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), pela décima rodada da competição nacional.

Com 13 pontos no torneio, e vitórias consecutivas diante de Bahia e Atlético-GO, o clube do Palestra Itália quer mais um triunfo para subir na tabela e começar a ver as primeiras posições mais de perto. Até uma entrada no G6 é possível, dependendo dos resultados da jornada.

Só em 2017, foram duas visitas a Campinas, e duas derrotas. Na primeira fase do Paulista, 1 a 0 para a Macaca. Posteriormente, na semifinal, 3 a 0 para a equipe do interior, em resultado que praticamente decretou a eliminação do Alviverde no Estadual.

Para o duelo, o técnico Cuca terá o retorno do atacante Willian, que cumpriu suspensão contra o Atlético-GO. O camisa 29 foi substituído pelo colombiano Miguel Borja, que fez o gol da vitória por 1 a 0. Assim, fica a dúvida sobre quem formará o ataque. Dudu, que retornou de lesão no meio de semana, é mais uma opção. Keno, que sentiu problemas físicos, deve ficar fora.

No meio-campo, o Verdão pode ter novidade também. Apresentado na última quinta-feira, o volante Bruno Henrique está regularizado e mostrou vontade de estrear logo. Cuca deixou aberta a chance de usar o ex-corintiano. Ele não entra em campo desde 28 de maio, quando fez seu último jogo pelo Palermo no Campeonato Italiano.

Com poucas opções no meio, já que segue sem contar com Felipe Melo, Thiago Santos, Moisés e Arouca, a tendência é de que Jean e Tchê Tchê sigam como dupla de volantes, com Bruno como opção no banco. O jovem Gabriel, de 17 anos, foi bem em jogo-treino contra o São Caetano e pode ser surpresa.

Outra novidade deve ser a presença de Juninho na lateral esquerda. Foi nesta função que ele treinou na última sexta-feira e a tendência é de que seja confirmado entre os 11 na função pelo lado da defesa.

Assim, o Alviverde pode colocar a seguinte escalação em campo: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Juninho; Jean e Tchê Tchê; Guerra, Róger Guedes e Dudu; Willian (Borja)

Pelo lado da Ponte, a expectativa é por manter o grande desempenho jogando em casa. Até o momento, são quatro vitórias e 100% de aproveitamento. Na última rodada, no Moisés Lucarelli, triunfo contra o Cruzeiro, por 1 a 0.

O técnico Gilson Kleina não tem desfalques por suspensão ou lesão, mas pode mudar o time que entrará em campo contra o Palmeiras. Isso porque na próxima quinta-feira a Macaca tem duelo importante pela Copa Sul-Americana, diante do Sol de América, do Paraguai. Assim, o comandante pode poupar atletas mais desgastados.

Com 14 pontos na competição, a Macaca sonha com as primeiras posições e uma vitória em seus domínios pode fazer a equipe campineira terminar a rodada até em terceiro lugar, com uma grande combinação de resultados.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA x PALMEIRAS



Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data: 25 de junho de 2017, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-MT)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT)



PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo (Kadu) e João Lucas; Fernando Bob e Elton; Renato Cajá (Léo Artur), Claudinho e Lucca; Emerson (Lins)

Técnico: Gilson Kleina



PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Juninho; Jean e Tchê Tchê; Guerra, Róger Guedes e Dudu; Willian (Borja)

Técnico: Cuca