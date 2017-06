Corinthians vende 29 mil ingressos para o clássico contra o Santos

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira que já foram vendidos 29.000 ingressos para o clássico de sábado, às 19h (de Brasília), contra o Santos, no estádio de Itaquera, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A venda prossegue nesta sexta-feira (02/06) na internet e também nas bilheterias para a partida que será a primeira da equipe contra um rival na atual edição da competição.

A venda pela internet acontece para sócios e não sócios do Fiel Torcedor. Os associados do programa podem garantir presença pelo www.fieltorcedor.com.br até as 23h59 desta quarta. Os ingressos para não sócios já estão à venda pelo www.ingressoscorinthians.com até sábado, às 11h.

Os pontos de venda físicos serão abertos a partir desta quarta. No Parque São Jorge e nas lojas Poderoso Timão do Shopping D e do Tietê Plaza, o horário de funcionamento é das 12h30 às 19h30. Na Arena Corinthians e na Poderoso Timão da Rua Augusta, das 12h às 17h.

Confira os setores ainda disponíveis para a partida entre Corinthians x Santos:

Leste Superior: R$ 84 (R$ 42 meia-entrada)

Oeste Corner: R$ 128 (R$ 64 meia-entrada)

Oeste Inferior: R$ 178 (R$ 89 meia-entrada)