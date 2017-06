Corinthians levanta fundos e quer contratar Pablo até o final de junho

O Corinthians acredita que concretizará a compra dos direitos federativos do zagueiro Pablo ainda no mês de junho. Após sofrer para conseguir os 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) necessários para o investimento, a diretoria corintiana diz já ter a grana necessária e espera apenas a definição sobre uma possível proposta do exterior para efetivar a contratação do camisa 3, emprestado ao clube até o final do ano.

“Até o final do mês, se não aparecer outra proposta dentro do prazo, a nossa será efetivada. Se aparecer uma inferior, valerá o que temos (os 3 milhões de euros)”, disse ao Esporte Interativo o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, que espera conversar em breve com o Bordeaux-FRA para acertar os detalhes da negociação, tratada como prioridade pelo clube devido ao bom desempenho do atleta neste primeiro semestre.

“Se alguém apresentar algo superior a esse valor, teremos oito dias a mais para resolver. E estamos preparados para resolver por duas questões básicas: a importância dele para o Corinthians e o fato de ele querer ficar no Corinthians”, assegurou Adauto, que tenta manter boa relação com o empresário do atleta, Fernando César.

A princípio, o clube havia se mostrado tranquilo a respeito da contratação, já que tinha vínculo válido até dezembro. Depois, após certa pressão do agente, reuniu-se com o jogador para explicar a situação e assegurar que queria contar com ele a longo prazo. Agora, com o aval do departamento financeiro, promete dar em breve a notícia do “reforço” ao técnico Fábio Carille.

“O Pablo já disse isso diversas vezes. É o melhor momento da vida dele. Aqui, ele se deslumbrou com o futebol brasileiro de verdade. Faremos o máximo para que ele prossiga”, concluiu o dirigente corintiano.